Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым направил обращение по иноагентам в Госдуму

В ГД направили проект о запретите публичного использования творчества иноагентов.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Обращение по усовершенствованию федерального законодательства с предложением о введении запрета на публичное использование творчества иноагентов направлено в Госдуму, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов заявил об инициативе крымского парламента разработать обращение в Госдуму по запрету на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, творчества иноагентов.

«Обращение по творчеству иноагентов направлено в Госдуму и будет рассмотрено профильным комитетом», — сказал Константинов.

По его словам, предлагается внести в действующее законодательство положения в части запрета на публичное исполнение и показ творчества иноагентов, в также рассмотреть возможность установления административной ответственности в случае нарушения.