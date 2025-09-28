На хакатоне Tender Hack создали умную строку поиска для столичного портала

Умную поисковую строку для столичного портала поставщиков разработали участники хакатона Tender Hack в Самаре. Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«В этом году соревнования объединили 67 участников в составе 17 команд из Москвы, Самары и Новокуйбышевска. Задачей было создание прототипа умной поисковой строки, умеющей не только анализировать запросы с учетом разных формулировок, синонимов и возможных опечаток, но и сразу перенаправлять пользователей в нужные разделы сайта. Важная особенность сервиса — помощь в заполнении различных форм. Например, если пользователь хочет создать профиль компании, умная строка отправит его на искомую страницу, где информация из базы автоматически будет добавлена в соответствующие поля», — отметил Кирилл Пуртов.
Лучшей оказалась команда AEternum Team, а второе и третье места заняли команды Anyx и «ДиГАЛК тим». Лидеры представляли Самару. Капитан команды-победителя Олег Белый подчеркнул, что они разработали умную поисковую строку, которая призвана помогать пользователям при взаимодействии с порталом поставщиков. В хакатоне участникам понравилась динамичная командная работа, где каждый участник прорабатывал управленческие навыки и экстремальное программирование.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.