На хакатоне Tender Hack создали умную строку поиска для столичного портала

«В этом году соревнования объединили 67 участников в составе 17 команд из Москвы, Самары и Новокуйбышевска. Задачей было создание прототипа умной поисковой строки, умеющей не только анализировать запросы с учетом разных формулировок, синонимов и возможных опечаток, но и сразу перенаправлять пользователей в нужные разделы сайта. Важная особенность сервиса — помощь в заполнении различных форм. Например, если пользователь хочет создать профиль компании, умная строка отправит его на искомую страницу, где информация из базы автоматически будет добавлена в соответствующие поля», — отметил Кирилл Пуртов.