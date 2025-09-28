В Башкирии ушла из жизни народная артистка Ниля Байрамгулова

В Уфе после продолжительной болезни ушла на 78-м году ушла из жизни народная артистка Башкирии Ниля Байрамгулова.
Ниля Байрамгулова родилась в Учалинском районе Башкирии, закончила Башкирскую республиканскую гимназию-интернат имени Рами Гарипова, а затем Уфимское училище искусств.
Свою карьеру начала в Государственной академической хоровой капелле. Получила звания «Заслуженная артистка РБ» и «Народная артистка РБ», ветеран труда.
Прощание с ней состоится 29 сентября с 11:00.
