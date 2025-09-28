Около 200 человек посетили социальные экскурсии по Волгограду

Например, социальная экскурсия по центральной набережной стала уже 11-й по счету в этом году и объединила около 20 человек. В сопровождении опытного гида волгоградцы прогулялись от храма Иоанна Предтечи до Волгоградского музыкального театра. Участникам рассказали об истории становления Царицына, событиях Сталинградской битвы, послевоенном возрождении города-героя и ключевых локациях, расположенных на верхней и нижней террасах набережной.