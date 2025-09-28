Около 200 человек посетили социальные экскурсии по Волгограду

Участниками социальных экскурсий по Волгограду с начала года стали примерно 200 человек — это члены многодетных семей и пенсионеры. Такие мероприятия проводились по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области.
Например, социальная экскурсия по центральной набережной стала уже 11-й по счету в этом году и объединила около 20 человек. В сопровождении опытного гида волгоградцы прогулялись от храма Иоанна Предтечи до Волгоградского музыкального театра. Участникам рассказали об истории становления Царицына, событиях Сталинградской битвы, послевоенном возрождении города-героя и ключевых локациях, расположенных на верхней и нижней террасах набережной.
Социальные экскурсии проводятся региональным центром развития туризма и международного сотрудничества с 2024 года. В проекте в общей сложности приняли участие свыше 400 жителей Волгоградской области. Актуальная информация и анонсы социальных и других бесплатных экскурсий доступны на странице туристского информационного центра Волгоградской области в соцсети ВКонтакте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.