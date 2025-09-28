Утверждена новая концепция внешнего облика нижегородской набережной

Архитектурно-художественную концепцию внешнего облика набережной Федоровского утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент градостроительного развития и архитектуры. Документ был разработан по поручению главы города Юрия Шалабаева в соответствии с дизайн-кодом.
Концепция призвана сформировать полноценную архитектурно-художественную городскую среду, повысить её качество и упорядочить размещение информационных конструкций. Для снижения визуального шума вводятся ограничения по цветовому оформлению: цветовая гамма вывесок должна быть единой в пределах фасада одного здания и соответствовать его колористике.
Кроме того, в документе прописаны требования к шрифту. Недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они затрудняют читаемость. Запрещено также искажать буквы или применять различный интервал. Подобные концепции ранее были утверждены для улиц Фильченкова, бул. Юбилейный, Совнаркомовская и других.
