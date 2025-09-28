В тувинском селе Тоора-Хем открылась модельная библиотека

Модельная библиотека начала работать в селе Тоора-Хем Республики Тывы по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В зоне открытого доступа и чтения установили мебель. В детской зоне есть уголок для чтения, где можно спокойно погрузиться в мир книг, и зона с интерактивным комплексом, включающим 36 обучающих игр. Конференц-зал объединили с информационным центром, там установлены компьютеры с доступом к Национальной электронной библиотеке и сервису электронных и аудиокниг ЛитРес.
Библиотека спроектирована с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В коридоре и туалете установлены опорные поручни, а для слабовидящих размещены тактильные указатели. Вход оборудован пандусом, а дверные проемы стали шире. Кроме того, приобретены издания, напечатанные шрифтом Брайля (это рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми), на каждой двери и у входа установлены тактильные таблички.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.