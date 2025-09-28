В Подмосковье завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Программа была организована в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. В ходе обучения участницы освоили ключевые компетенции в сфере предпринимательской деятельности, научились разрабатывать бизнес-план и искать деловых партнеров. Важной частью стал визит в музей-мануфактуру «Душистыя радости» в Коломне, где женщины ознакомились с организацией производственных процессов и получили возможность обсудить с руководством особенности ведения бизнеса.