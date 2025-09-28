В Подмосковье завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» состоялся в Московской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Программа была организована в формате тренинга-интенсива с погружением в деловую среду и менторской поддержкой. В ходе обучения участницы освоили ключевые компетенции в сфере предпринимательской деятельности, научились разрабатывать бизнес-план и искать деловых партнеров. Важной частью стал визит в музей-мануфактуру «Душистыя радости» в Коломне, где женщины ознакомились с организацией производственных процессов и получили возможность обсудить с руководством особенности ведения бизнеса.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Татьяна Шарова с проектом «Сокровища Мытищ». Он представляет собой экскурсионное бюро, специализирующееся на организации познавательных туров для взрослых и детей с акцентом на изучение истории, культуры и достопримечательностей родного края. Победительница получит финансовую поддержку, средства будут направлены на развитие бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.