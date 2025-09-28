«БКМ Холдинг» сказал, в каком городе Беларуси могут провести эксперимент с беспилотным трамваем

«Трамвай — идеальный продукт, на котором это можно внедрять, эти технологии, здесь и сейчас. Первые шаги по системе активной помощи водителю уже сделаны в городе Минске на 20 трамваях. Стоит первый уровень системы ADAS, то есть распознавание предметов, людей, красного света, ограничения скоростей. Мы работаем над тем, чтобы добиться полной беспилотности и запустить в итоге беспилотный трамвай».