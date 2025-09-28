«БКМ Холдинг» сказал, в каком городе Беларуси могут провести эксперимент с беспилотным трамваем

Гендиректор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог сказал БелТА, в каком городе Беларуси могут провести эксперимент с беспилотным трамваем.
Так, по его словам, испытания и эксперименты технологии беспилотности для трамваев в Беларуси могут провести в Мозыре. Причина в том, что в этом районном центре Гомельской области можно реализовать такую идею максимально быстро.
«Сегодня любое диспетчерское депо по желанию может в режиме удаленно, через Wi-Fi, считывать любую информацию, которая потребуется и будет оговорена техническим заданием. Напряжение батареи, картинки с камер — все-все», — отметил Тарас Мурог.
Также гендиректор отметил, что пусть сама «техника не оснащена искусственным интеллектом, но она технически подготовлена к его внедрению».
Кроме того, сообщается, что «БКМ Холдинг» ведет внедрение беспилотности с коллегами из России. Также Тарас Мурог добавил:
«Трамвай — идеальный продукт, на котором это можно внедрять, эти технологии, здесь и сейчас. Первые шаги по системе активной помощи водителю уже сделаны в городе Минске на 20 трамваях. Стоит первый уровень системы ADAS, то есть распознавание предметов, людей, красного света, ограничения скоростей. Мы работаем над тем, чтобы добиться полной беспилотности и запустить в итоге беспилотный трамвай».
