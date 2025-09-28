В Челябинской области с помощью дронов исследовали дно двух озер

Дно озер Увильды и Тургояк в Челябинской области исследовали с помощью дронов в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Работу провела группа ученых и представителей общественности в сотрудничестве со специалистами госучреждения «ООПТ Челябинской области». Они засняли на видео дно котловин озер и изучили градиент вертикальных температур, включая термоклин. Ученым удалось найти на дне водоемов антропогенные объекты и живые организмы.
«Озера Увильды и Тургояк — не только одни из любимых мест отдыха южноуральцев и гостей нашего региона, но и гидрологические памятники природы Челябинской области. Флора и фауна этих водоемов уникальна, и тем бережнее нам надо к ней относиться. Помимо соблюдения особого режима охраны на данных территориях, вести постоянный мониторинг, изучать и исследовать. Безусловно, здесь очень важна работа ученых. Современные технологии и оборудование уже позволяют получить гораздо больше информации, чем раньше, и делать новые открытия», — отметил и. о. директора госучреждения «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.