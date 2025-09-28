В Челябинской области с помощью дронов исследовали дно двух озер

«Озера Увильды и Тургояк — не только одни из любимых мест отдыха южноуральцев и гостей нашего региона, но и гидрологические памятники природы Челябинской области. Флора и фауна этих водоемов уникальна, и тем бережнее нам надо к ней относиться. Помимо соблюдения особого режима охраны на данных территориях, вести постоянный мониторинг, изучать и исследовать. Безусловно, здесь очень важна работа ученых. Современные технологии и оборудование уже позволяют получить гораздо больше информации, чем раньше, и делать новые открытия», — отметил и. о. директора госучреждения «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.