В Заводоуковском округе Тюменской области пройдет тур по инвестплощадкам

Он состоится в формате знакомства с готовыми промышленными объектами.

Промышленный тур по инвестиционным площадкам состоится 7 октября в Заводоуковском муниципальном округе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

К участию приглашаются инвесторы и руководители промышленных предприятий. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин отметил, что впервые инвестиционный тур пройдет в формате знакомства с готовыми промышленными объектами и площадками. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Мы подобрали действующие производственные комплексы с готовой инфраструктурой и свободные земельные участки различной формы собственности, соответствующие требованиям инвестиционного проекта, связанного с развитием придорожного сервиса, глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья и производством комплектующих изделий», — подчеркнула глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.