В Заводоуковском округе Тюменской области пройдет тур по инвестплощадкам

К участию приглашаются инвесторы и руководители промышленных предприятий. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин отметил, что впервые инвестиционный тур пройдет в формате знакомства с готовыми промышленными объектами и площадками. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.