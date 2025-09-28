В Краснодаре откроется интерактивная образовательная площадка «Я в Агро»

Интерактивная образовательная площадка, город профессий АПК «Я в Агро» будет работать с 29 сентября по 5 октября на базе Кубанского государственного аграрного университета (ГАУ) в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Площадка будет разделена на два возрастных трека — для детей 5−9 лет и подростков 10−16 лет. На маршруте «Ты в Агро» младшие участники смогут узнать, как свойства почвы влияют на урожай, а также проведут эксперименты с молоком. За выполненные задания дети получат игровую валюту, которую смогут обменять на сладости и сувениры в «Магазине Города профессий».
Трек «Мир АПК» будет работать для подростков. На его площадке участники смогут познакомиться с цифровыми технологиями аграрной сферы — узнают, как работают агрометеостанции и попробуют управлять агродронами. Для всей семьи будут организованы мастер-классы: «Пекарня» с росписью пряников и «Чайная церемония» с медом, а юных гостей ждут интерактивная рыбалка и гонки на мини-тракторах.
«Уверен, что эта площадка станет для многих ребят отправной точкой в выборе будущей специальности. Здесь они в интерактивной форме увидят, что современный АПК — это динамичная отрасль и высокие технологии, и именно здесь открываются широкие возможности для самореализации. Кубанский ГАУ как ведущий аграрный вуз страны готов раскрыть этот потенциал для нового поколения специалистов», — отметил ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.