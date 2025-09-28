В Краснодаре откроется интерактивная образовательная площадка «Я в Агро»

Площадка будет разделена на два возрастных трека — для детей 5−9 лет и подростков 10−16 лет. На маршруте «Ты в Агро» младшие участники смогут узнать, как свойства почвы влияют на урожай, а также проведут эксперименты с молоком. За выполненные задания дети получат игровую валюту, которую смогут обменять на сладости и сувениры в «Магазине Города профессий».