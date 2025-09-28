Ричмонд
В женском клубе Шарлыкского района Оренбуржья прошел карьeрный тренинг

Консультанты рассказали о трендах рынка труда и секретах составления резюме.

Тренинг, посвященный поиску работы после сокращения, состоялся в женском клубе кадрового центра Шарлыкского района Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

В ходе живого общения участницы делились профессиональными достижениями и определяли свои сильные стороны. Следующим шагом стала карта современных возможностей: карьерные консультанты рассказали о трендах рынка труда и секретах составления резюме, которое не останется без внимания.

Также состоялась практика самопрезентации. Женщины учились говорить о себе легко и убедительно, превращая свой опыт в уникальную историю для работодателя. В завершение каждая участница составила свой личный маршрут к цели.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.