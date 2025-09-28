Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раменском округе Подмосковья благоустроили набережную Ильинского пруда

Там появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, специализированный пирс для рыбаков и спортивныe площадки.

Набережную Ильинского пруда благоустроили в поселке Ильинском Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского округа.

В ходе работ тщательно подбирались отделочные материалы, которые идеально сочетаются с природным ландшафтом. На набережной появились прогулочные дорожки с современным покрытием, зоны отдыха с удобными лавочками и шезлонгами, специализированный пирс для рыбаков, спортивные площадки для активного отдыха и детскую зону с игровым оборудованием.

«Обновленная набережная, могу уверенно сказать, станет центром притяжения не только для жителей поселка. Здесь каждый найдет занятие по душе: можно отдохнуть на природе, заняться спортом или провести время с семьей», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.