В Раменском округе Подмосковья благоустроили набережную Ильинского пруда

Набережную Ильинского пруда благоустроили в поселке Ильинском Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского округа.
В ходе работ тщательно подбирались отделочные материалы, которые идеально сочетаются с природным ландшафтом. На набережной появились прогулочные дорожки с современным покрытием, зоны отдыха с удобными лавочками и шезлонгами, специализированный пирс для рыбаков, спортивные площадки для активного отдыха и детскую зону с игровым оборудованием.
«Обновленная набережная, могу уверенно сказать, станет центром притяжения не только для жителей поселка. Здесь каждый найдет занятие по душе: можно отдохнуть на природе, заняться спортом или провести время с семьей», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.