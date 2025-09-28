Ричмонд
Две девушки из Башкирии вышли в финал конкурса «Мисс Россия»

Уроженки нашей республики будут выступать в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Софья Бякова и Элиза Сулеймнова вышли в финал конкурса красоты «Мисс Россия», который состоится 4 октября в Москве.

По данным организаторов, Элиза Сулейманова стала победительницей в номинации национального костюма. Софья Бякова же прошла конкурсный отбор среди 90 тысяч других претенденток.

Бякова призналась, что надеется на лучший для себя результат, но тот факт, что она вышла в том 50 самых красивых девушек страны — для нее уже большое достижение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.