Две девушки из Башкирии вышли в финал конкурса «Мисс Россия»

Софья Бякова и Элиза Сулеймнова вышли в финал конкурса красоты «Мисс Россия», который состоится 4 октября в Москве.
По данным организаторов, Элиза Сулейманова стала победительницей в номинации национального костюма. Софья Бякова же прошла конкурсный отбор среди 90 тысяч других претенденток.
Бякова призналась, что надеется на лучший для себя результат, но тот факт, что она вышла в том 50 самых красивых девушек страны — для нее уже большое достижение.
