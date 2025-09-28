Лесные пожарные провели урок в школе № 24 кубанской станицы Хамкетинской

Всего за 2025 год сотрудники лесопожарного центра провели уже 94 мероприятия для школьников. Встречи с экспертами помогают не только закрепить знания о правилах безопасности, но и формируют у школьников понимание ценности лесных ресурсов и необходимости их бережного сохранения.