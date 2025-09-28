Лесные пожарные провели урок в школе № 24 кубанской станицы Хамкетинской

Сотрудники Мостовского филиала лесопожарного центра Краснодарского края провели открытый урок в школе № 24 станицы Хамкетинской по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
В первой части урока специалисты в развлекательном формате рассказали школьникам о правилах поведения при обнаружении лесного пожара и объяснили, какие действия необходимо предпринять, чтобы минимизировать риск возгорания и обеспечить собственную безопасность. Во второй части занятия лесные пожарные перешли к практике. Особый интерес у ребят вызвало знакомство со средствами индивидуальной защиты лесного пожарного.
Всего за 2025 год сотрудники лесопожарного центра провели уже 94 мероприятия для школьников. Встречи с экспертами помогают не только закрепить знания о правилах безопасности, но и формируют у школьников понимание ценности лесных ресурсов и необходимости их бережного сохранения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.