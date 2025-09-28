Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные жители Волгоградской области познакомились с историей судостроения

Они посетили выставочное пространство «Парусники мира», гдe их научили вязать морские узлы и понимать основы азбуки Морзе.

Члены детского совета по туризму Волгоградской области посетили выставочное пространство «Парусники мира». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.

Ребята ознакомились с моделями судов разных времен и народов, узнали об особенностях конструкций и строительства кораблей и смогли изучить биографию известных мореплавателей. Кроме того, состоялся мастер-класс от Школы юных мастеров «Секрет». Во время него дети научились вязать морские узлы, освоили основы азбуки Морзе и даже смогли создать собственные кораблики. Также школьники узнали интересные факты о флоре и фауне различных уголков планеты, где побывали известные мореплаватели.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.