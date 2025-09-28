Юные жители Волгоградской области познакомились с историей судостроения

Члены детского совета по туризму Волгоградской области посетили выставочное пространство «Парусники мира». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества.
Ребята ознакомились с моделями судов разных времен и народов, узнали об особенностях конструкций и строительства кораблей и смогли изучить биографию известных мореплавателей. Кроме того, состоялся мастер-класс от Школы юных мастеров «Секрет». Во время него дети научились вязать морские узлы, освоили основы азбуки Морзе и даже смогли создать собственные кораблики. Также школьники узнали интересные факты о флоре и фауне различных уголков планеты, где побывали известные мореплаватели.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.