Не воровать, больше думать о народе и смотреть в глаза людям: Граждане Молдовы дают наказ будущим депутатам

Что на самом деле думают граждане о тех, кто придёт в парламент [видео]

Источник: Комсомольская правда

Что на самом деле думают граждане о тех, кто завтра придёт в парламент? На улицах Кишинёва прозвучали жесткие и эмоциональные наказы для будущих депутатов. В центре внимания — честность, служение народу и будущее страны.

Самый частый и бескомпромиссный совет, прозвучавший от прохожих, можно сформулировать так: «Поменьше воровать и больше думать о народе!».

• Один из мужчин прямо заявил: «Не воровать и смотреть в глаза людям».

• Другой добавил: «Чтобы они честно работали на благо страны».

• Пенсионеры требуют: «Больше внимания обратить на простой народ» и «заботиться о людях, особенно об уязвимых слоях» — стариках, пенсионерах и детях.

Граждане выразили глубокое разочарование невыполненными обещаниями:

• «Хотя бы на 50%, чтобы они исполняли обещания. А так они и на 20% того, что обещают, не делают,» — возмутилась молодая женщина.

• Многих раздражает политическая нестабильность: «Чтобы не переходили из одной партии в другую. Если ты пошел, хочешь поменять партию, значит, выходи оттуда и всё».

Наряду с требованиями, звучал и горький пессимизм:

• «Советов море. Но услышат ли они наши советы? Вопрос», — с сомнением отметила одна из опрошенных.

• Другая женщина и вовсе считает: «Что бы мы ни посоветовали, они все равно сделают по-своему, потому что ими руководят. У каждого из них есть свой хозяин».

Несмотря на это, главный посыл остаётся неизменным — депутаты должны «вдохновением служить людям, а не алчностью» и, наконец, начать думать о будущем «наших детей, о наших внуках».

Источник: mirgagauzia.