Ученый Федоров: зарубежные специалисты продолжают работу с Россией

«В тех направлениях, в которых мы имеем некоторые уникальные компетенции, уникальные идеи, наше международное научное сотрудничество продолжается. У нас выходят научные статьи с коллегами из совершенно разных стран мира, мы работаем, продолжаем совместные научные проекты. При этом мне горестно видеть, как коллегам с той стороны ставят определенные административные барьеры [на пути к] возможности работать с Россией. Я очень переживаю за коллег, которые сталкиваются с подобными ситуациями. Конечно, они должны быть полностью исключены», — сказал Федоров, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».