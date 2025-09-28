Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге прошла стратегическая сессия по цифровизации образования

Итоговые идеи будут представлены школам региона в октябре.

Стратегическая сессия «Цифровизация образования в регионе» прошла в Академии технического творчества и цифровых технологий Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по образованию. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Сессию провели комитет по образованию и Санкт-Петербургский центр оценки качества образования. В ней приняли участие руководители районных центров информатизации образования, специалисты, ответственные за работу с подсистемой «Параграф» и внедрение платформы «Сферум», а также заместители директоров по ИТ городских школ.

В качестве спикеров и консультантов с группами работали специалисты из департамента реализации стратегических проектов «ВК» и центра образовательного контента Университета «Иннополис».

По итогам работы все идеи и результаты были структурированы и подготовлены к представлению школам региона в октябре.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.