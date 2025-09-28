Ричмонд
Губернатор Юрий Слюсарь поздравил машиностроителей Дона с профессиональным праздником

Глава региона назвал отрасль машиностроения «мощной опорой экономики».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отметили День машиностроителя. Губернатор Юрий Слюсарь обратился к работникам отрасли с теплыми словами благодарности и подчеркнул, что машиностроение — это гордость и фундамент региональной экономики.

В своем Telegram-канале он отметил, что именно на Дону создаются уникальные самолеты и вертолеты, лучшие в стране сельскохозяйственные комбайны и надежные электровозы.

В канун праздника губернатор побывал на Цимлянском судомеханическом заводе — единственном предприятии в России, которое уже 80 лет выпускает земснаряды. По его словам, завод уверенно наращивает мощности для крупнейших инфраструктурных проектов, а руководство бережно хранит традиции и заботится о своих работниках.

— Ваш труд обеспечивает технологическое лидерство и стабильность региона. Вместе мы справимся с любыми вызовами, — сказал Юрий Слюсарь.

Глава области пожелал машиностроителям и их семьям здоровья, счастья и благополучия.

