Губернатор Юрий Слюсарь поздравил машиностроителей Дона с профессиональным праздником

В канун праздника губернатор побывал на Цимлянском судомеханическом заводе — единственном предприятии в России, которое уже 80 лет выпускает земснаряды. По его словам, завод уверенно наращивает мощности для крупнейших инфраструктурных проектов, а руководство бережно хранит традиции и заботится о своих работниках.