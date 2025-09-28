Ученики школы № 43 города Орска посетили 16-ю пожарную часть

Экскурсию в 16-ю пожарную часть совершили ученики школы № 43 города Орска Оренбургской области. Мероприятие организовали по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Спасатели рассказали ребятам о поведении в экстренных ситуациях и продемонстрировали технику, используемую при ликвидации чрезвычайных происшествий. Школьники смогли проверить прочность салона боевого расчета, примерить на себя снаряжение, а также детально изучить пожарные рукава, гидранты, насосы и автолестницы.
Особое внимание было уделено личностным качествам спасателей: это не только физическая сила и выносливость, но и самодисциплина, умение действовать слаженно в команде и стремление быть полезными людям. В заключение пожарно-спасательный отряд ответил на множество вопросов юных гостей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.