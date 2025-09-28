Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные производители сладостей представили продукцию в Дубае

Посетители смогли оценить какао, шоколад и хлебобулочныe изделия.

Пять компаний из Московской области представили свою продукцию на международной выставке кондитерских изделий и снеков ISM Middle East 2025, которая проходила в Дубае 15−17 сентября. Предприятия получили поддержку по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Кондитерская фабрика «Кремлина» из Люберец привезла на выставку свой какао и шоколад. «Кондитерская Фабрика Сокол» из Дмитрова, люберецкая компания «Волшебница» и «Натуральные Сладости» из Клина представили шоколад. Компания «АЛЛЕГРО ФУДЗ» из Химок — печенье и прочие хлебобулочные изделия, а также мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и бисквиты длительного хранения.

Подмосковные компании приняли участие в мероприятии благодаря фонду поддержки ВЭД Московской области. Он оплатил аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечил установку стенда и сопровождал участников.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.