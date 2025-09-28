В Черняховске Калининградской области до конца года благоустроят родник

Благоустройство территории у родника преподобного Сергия Радонежского в Черняховске Калининградской области планируют завершить до конца текущего года в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
На территории уже закончился первый этап реконструкции. Там заменили лестницу, обустроили дорожки и подъездные пути. Теперь жители и гости города могут безопасно набирать чистую воду круглогодично. Качество воды контролирует «Водоканал».
Ранее с помощью прихожан и неравнодушных жителей города было очищено русло источника, впадающего в реку Анграпу, а также обустроена купальня.
Благоустройство территории реализуется в ходе природоохранного проекта Русского географического общества «Родники РГО» при поддержке Музея Мирового океана, предприятия «Водоканал», администрации Черняховского муниципального округа и Черняховской епархии русской православной церкви. В августе этого года источник вошел в перечень «Родников РГО».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.