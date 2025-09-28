Почти 800 жительниц Саратовской области стали участницами женских клубов

Участие в мероприятиях женских клубов «Семья. Карьера. Успех» при кадровых центрах с начала года приняли 776 жительниц Саратовской области. Работа клубов отвечает задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
«Женские клубы вызывают у жительниц региона все больший интерес. Если по итогам прошлого года было проведено 60 заседаний женских клубов, которые посетили 650 участниц, то с начала текущего года прошло уже 97 собраний, в которых приняли участие 776 человек. Вопросы на обсуждение выносятся актуальные, часто по запросам самих женщин — как открыть собственное дело, как получить новую профессию, как совместить работу и уход за ребенком. Каждая женщина получает индивидуальную поддержку, особое внимание уделяем близким участников специальной военной операции, женщинам в возрасте 50+ и молодым мамам. В этом году благодаря участию во встречах женского клуба 94 женщины нашли работу, а 13 — открыли собственное дело», — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталья Михайлова.
Например, недавно в кадровом центре Марксовского района участницы клуба обсудили актуальные темы для женщин, находящихся в поиске работы. Представитель управления социальной поддержки рассказала о возможностях социального контракта. Кроме того, участницы узнали, как можно сменить профессию и получить новую квалификацию с помощью нацпроекта «Кадры».
Напомним, клубы «Семья. Карьера. Успех» объединяют участниц, стремящихся к личностному и карьерному росту, и предлагают возможности для обмена опытом, генерации идей, а также освоения знаний и навыков в сфере карьерной грамотности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.