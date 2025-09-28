Почти 800 жительниц Саратовской области стали участницами женских клубов

«Женские клубы вызывают у жительниц региона все больший интерес. Если по итогам прошлого года было проведено 60 заседаний женских клубов, которые посетили 650 участниц, то с начала текущего года прошло уже 97 собраний, в которых приняли участие 776 человек. Вопросы на обсуждение выносятся актуальные, часто по запросам самих женщин — как открыть собственное дело, как получить новую профессию, как совместить работу и уход за ребенком. Каждая женщина получает индивидуальную поддержку, особое внимание уделяем близким участников специальной военной операции, женщинам в возрасте 50+ и молодым мамам. В этом году благодаря участию во встречах женского клуба 94 женщины нашли работу, а 13 — открыли собственное дело», — рассказала заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталья Михайлова.