В Чунском округе Приангарья появился первый земский работник культуры

Преподаватель приступила к работе в детской музыкальной школе рабочего поселка Чунского Иркутской области по федеральной программе «Земский работник культуры», реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Чунского района.
Татьяна Малик работает в школе с 1 сентября. Девушка преподает ребятам вокал, сольфеджио и слушание музыки в подготовительной группе, а также руководит младшим и старшим хором.
В родной Чунский округ Татьяна приехала по федеральной программе «Земский работник культуры». Она стала одним из восьми первых участников проекта в Иркутской области.
«Здесь мне нравится работать и жить. Рядом родные и близкие, а главное — любимая работа», — отметила Татьяна.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.