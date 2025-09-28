Ричмонд
ВСУ нанесли удар по Белгородской области, есть перебои с электроснабжением

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенном Вооруженными силами Украины ударе по объектам инфраструктуры региона, в результате чего возникли серьезные перебои с электроснабжением. Он также отметил, что из-за отключения электроэнергии могут возникнуть затруднения в работе систем оповещения о ракетной угрозе или атаках беспилотных летательных аппаратов.

