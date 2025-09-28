30 лет на сцене: сколько может заработать SHAMAN на концертах в Кремле

Государственный Кремлевский Дворец вмещает в себя 6 тысяч мест. Стоимость билетов на выступление артиста начинается от 2500 рублей и достигает 20 тысяч рублей. SAMAN известен своими аншлагами, поэтому стоит ожидать, что два концерта пройдут при полном зале. Если посчитать по среднему арифметическому, минимум артист заработает 67 500 000 рублей. Точнее, не сам Ярослав. Не стоит забывать об аренде, зарплате команды и других расходах.