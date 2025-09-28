В городе Юрга в Кузбассе прошел спортивный «Фестиваль семей»

«Фестиваль семей» состоялся в середине сентября на спортивной арене «Снежинка» города Юрга в Кузбассе. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
В фестивале приняли участие шесть семейных команд. Они соревновались в ловкости, силе и командном духе. Так, ребята и их родители прошли несколько этапов: интеллектуальные испытания, ковбойские соревнования, лодка Деда Мороза, колесо фортуны, лыжная гонка, хоккей с мячом и перетягивание каната.
«Атмосфера праздника объединила детей и взрослых, подарила массу ярких эмоций и заряд энергии каждому участнику. Фестиваль стал прекрасной возможностью провести время вместе всей семьей, укрепить семейные ценности и весело отдохнуть. Мы гордимся всеми участниками и поздравляем победителей», — отметила заместитель начальника управления образованием города Александра Баранова.
Победители и призеры соревнований были награждены памятными и сладкими призами. Отметим, мероприятие было организовано городским отделением Движения первых.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.