В Усть‑Джегуте Карачаево-Черкесии провели круглый стол с земскими учителями

Круглый стол с победителями программы «Земский учитель» состоялся в лицее № 7 города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
В мероприятии приняли участие руководители муниципальных органов управления образованием, представители школ и участники программы. В формате открытого диалога учителя поделились опытом адаптации, внедрения современных методик и организации учебного процесса в сельских и городских условиях.
«Программа “Земский учитель” — это не только поддержка тех, кто выбирает работать в малых городах и селах, но и источник новых идей для всей системы образования. Наша задача — создать условия, при которых каждый учитель получит инструмент для профессионального роста и сможет приносить реальные изменения в жизни своих учеников и местных сообществ», — отметила министр образования и науки региона Инна Кравченко.
Также программа круглого стола включала презентации успешных кейсов, обсуждение путей мотивации кадров и практические мастер‑классы. После официальной части победители программы «Земский учитель» провели открытые уроки для коллег и школьников лицея № 7. Мероприятие завершилось концертом от учащихся.
По итогам встречи принято решение о создании муниципальной платформы обмена практиками, регулярных выездных методических сессиях и менторской поддержки для новых победителей программы в регионе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.