В Усть‑Джегуте Карачаево-Черкесии провели круглый стол с земскими учителями

«Программа “Земский учитель” — это не только поддержка тех, кто выбирает работать в малых городах и селах, но и источник новых идей для всей системы образования. Наша задача — создать условия, при которых каждый учитель получит инструмент для профессионального роста и сможет приносить реальные изменения в жизни своих учеников и местных сообществ», — отметила министр образования и науки региона Инна Кравченко.