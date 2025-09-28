Экспериментальная дорожная разметка нанесена в Заславле к областным «Дажынкам»

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле во время подготовки города к областному фестивалю «Дажынкі-2025» нанесена экспериментальная дорожная разметка. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Вместо традиционной зебры на улицах города применено инновационное решение — выигрышное с эстетической точки зрения и способствующее повышению безопасности дорожного движения.
Горизонтальная разметка зоны посадки-высадки детей (желтая) около школ и окантовка аппликаций красным холодным пластиком наносилась впервые при помощи стимографа. Это устройство для автоматического нанесения дорожных знаков на асфальт. -0-