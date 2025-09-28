МИД Приднестровья выразил протест из-за недопущения граждан к выборам в Молдавии

Министерство иностранных дел Приднестровья выразило протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении приднестровцев к выборам в Молдавии.
«МИД выражает решительный протест в связи с применением подобных антидемократических методов. молдавское руководство сознательно избрало путь политической изоляции жителей Приднестровья», — говорится в сообщении ведомства.
Заявление было сделано после блокировки передвижения жителей Приднестровья по некоторым мостам через реку Днестр. В МИД также подчеркнули, что таким образом Молдавия исключает граждан из избирательного процесса. Обращение по факту произошедшего было направлено к ОБСЕ и другим посредникам на переговорах с Молдавией.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении посла РФ в Молдавии Олега Озерева, что действия Центризбиркома республики по переносу участков для жителей Приднестровья вглубь страны являются беспрецедентными.