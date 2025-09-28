МИД Приднестровья выразил протест из-за недопущения граждан к выборам в Молдавии

Заявление было сделано после блокировки передвижения жителей Приднестровья по некоторым мостам через реку Днестр. В МИД также подчеркнули, что таким образом Молдавия исключает граждан из избирательного процесса. Обращение по факту произошедшего было направлено к ОБСЕ и другим посредникам на переговорах с Молдавией.