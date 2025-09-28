МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах

В ведомстве уточнили, что на пограничных мостах через Днестр с молдавской стороны созданы искусственные заторы, установлены барьеры и проводится массовая проверка граждан и автомобилей. Они обратились к Кишиневу и ОБСЕ с просьбой отменить ограничения на допуск граждан к выборам.