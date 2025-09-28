МИД ПМР обвинил Молдавию в недопущении граждан к голосованию на выборах

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обвинило Кишинев в недопуске граждан ПМР к голосованию на парламентских выборах.
— Обращаем внимание на многочисленные и вопиющие факты нарушений прав и свобод жителей Приднестровья, обладающих вторым молдавским гражданством. Совокупность указанных обстоятельств позволяет с уверенностью утверждать о целенаправленной политике Кишинева, направленной на недопущение граждан ПМР к участию в выборах в соседнем государстве, включая блокирование выездов в страны ЕС через Румынию, — цитирует заявление РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что на пограничных мостах через Днестр с молдавской стороны созданы искусственные заторы, установлены барьеры и проводится массовая проверка граждан и автомобилей. Они обратились к Кишиневу и ОБСЕ с просьбой отменить ограничения на допуск граждан к выборам.
В Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.
Тем временем правозащитная организация Promo-Lex выявила 40 инцидентов на парламентских выборах: чаще всего отмечалось необоснованное присутствие посторонних на избирательных участках или в радиусе 100 метров от них. Также несколько раз были зафиксированы нарушения тайны голосования.