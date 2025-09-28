В лицее Первоуральска Свердловской области открыли инженерный центр

«Я искренне благодарю министерство образования, педагогов, строителей, специалистов, всех, кто вложил силы и сердце в создание этого центра. Дорогие ребята, используйте этот шанс по максимуму, дерзайте, пробуйте и верьте в свои силы. Первоуральск — это город талантливых людей, и я уверен, что именно здесь вырастут новые инженеры, ученые и лидеры, которыми будет гордиться наш город и весь Урал», — отметил глава города Игорь Кабец.