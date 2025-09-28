В лицее Первоуральска Свердловской области открыли инженерный центр

Современный инженерно-технологический центр открыли в лицее № 21 Первоуральска Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Он стал одним из шести ресурсных центров региона, сообщили в городском управлении образования.
Для центра подготовили кабинеты и установили новое оборудование. Теперь учащиеся смогут не только получать образование, но и творить, изобретать, открывать для себя мир науки и технологий.
«Я искренне благодарю министерство образования, педагогов, строителей, специалистов, всех, кто вложил силы и сердце в создание этого центра. Дорогие ребята, используйте этот шанс по максимуму, дерзайте, пробуйте и верьте в свои силы. Первоуральск — это город талантливых людей, и я уверен, что именно здесь вырастут новые инженеры, ученые и лидеры, которыми будет гордиться наш город и весь Урал», — отметил глава города Игорь Кабец.
За последние годы в ходе программы «Уральская инженерная школа» в Первоуральске реализовано более 30 проектов, и каждый из них — шаг к развитию города и формированию новых возможностей для юных жителей. Теперь школьники смогут осваивать робототехнику, 3D-моделирование, инженерное проектирование и прикладные навыки, которые станут прочным фундаментом для их профессионального роста и успешного будущего.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.