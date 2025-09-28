Более 20 жилых комплексов построили в Москве этим летом

Строительство 23 жилых комплексов по программе реновации завершили этим летом в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Летом этого года в восьми округах столицы появилось 23 новостройки по программе реновации жилой площадью около 400 тысяч квадратных метров. Так, в Юго-Восточном административном округе возвели пять жилых комплексов, еще четыре — в Северо-Восточном. По три новостройки появилось на востоке и северо-западе столицы. Всего в 2025 году по программе реновации планируется возвести около двух миллионов квадратных метров жилья», — отметил Ефимов.
Дворы домов комплексно благоустроили. Там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Также специалисты обустроили площадки для активного отдыха и занятий спортом и установили смарт-опоры освещения.
«Новостройки, которые город возвел за три летних месяца, расположены в 20 районах столицы. В них в общей сложности около семи тысяч квартир. В частности, в Кузьминках, Лосиноостровском и Южном Тушине построили по два жилых комплекса, в остальных районах по одному. В новостройках соблюдены принципы безбарьерной среды: широкие проходы и коридоры в подъездах, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.