Более 20 жилых комплексов построили в Москве этим летом

«Новостройки, которые город возвел за три летних месяца, расположены в 20 районах столицы. В них в общей сложности около семи тысяч квартир. В частности, в Кузьминках, Лосиноостровском и Южном Тушине построили по два жилых комплекса, в остальных районах по одному. В новостройках соблюдены принципы безбарьерной среды: широкие проходы и коридоры в подъездах, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.