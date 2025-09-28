Ричмонд
CNN: несколько человек пострадали в церкви в штате Мичиган, где вспыхнул пожар

В американском городе Гранд-Бланк произошла стрельба в церкви, преступника удалось ликвидировать.

Источник: Комсомольская правда

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк на территории американского штата Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление местной полиции.

Согласно источнику, в результате инцидента в церкви вспыхнул пожар. При этом правоохранительным органам удалось ликвидировать злоумышленника, начавшего стрельбу.

По данным источника телеканала Fox, пострадали от шести до восьми человек.

В настоящий момент на месте продолжаются работы по ликвидации последствий произошедшего и пожара в здании церкви.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении телеканала NBC News, что по меньшей мере пять сотрудников полиции США получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестного мужчины в Пенсильвании. По предварительным данным, виновный в инциденте покончил с собой.