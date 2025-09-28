CNN: несколько человек пострадали в церкви в штате Мичиган, где вспыхнул пожар

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк на территории американского штата Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление местной полиции.
Согласно источнику, в результате инцидента в церкви вспыхнул пожар. При этом правоохранительным органам удалось ликвидировать злоумышленника, начавшего стрельбу.
По данным источника телеканала Fox, пострадали от шести до восьми человек.
В настоящий момент на месте продолжаются работы по ликвидации последствий произошедшего и пожара в здании церкви.
