Акула напала на дайвера возле острова Кокос в Коста-Рике, 40-летнему туристу удалось выжить. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
— Хищница набросилась на 40-летнего туриста из Мексики на глубине 30 метров: прокусила кислородный шланг, укусила в голову и левую часть лица. Мужчина смог выбраться на поверхность воды и вызвать помощь, — говорится в публикации.
Пострадавшему остановили кровотечение, его состояние удалось стабилизировать. Остров Кокос находится более чем в 500 километров от материковой части, поэтому путь на лодке в больницу займет 36−40 часов.
Местные власти проводят проверку по факту случившегося. Вид акулы, которая напала, пока не установлен.
Жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение двух акул. После встречи с хищниками ей пришлось ампутировать ногу. Американке пришлось ударить акулу шесть раз, чтобы отбиться. Позже дайверы бросили ей спасательный круг. Как вспоминает девушка, она с огромным трудом дотянулась до него, и в этот момент в ее ногу вцепилась вторая акула.