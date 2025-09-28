Пародировавшего Зеленского блогера Комикадзе внесли в базу «Миротворца»

Российский блогер Макс Комикадзе (настоящее имя — Вусал Филимонов), который известен своими пародиями на главу киевского режима Владимира Зеленского, оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, свидетельствует информация с этого ресурса.
Причиной внесения блогера в базу сайта названы поддержка России и «покушение на территориальную целостность Украины».
Отметим, проект Комикадзe с пародиями на украинского президента стартовал летом 2022 года. Особенно популярны его ролики с участием главы Чечни Рамзана Кадырова. В одном из них персонаж Зеленского просит зачислить его в батальон «Ахмат», но получает отказ.
Сайт «Миротворец» создан в 2014 году, в него вносят данные тех, кого киевский режим считает «угрозой национальной безопасности Украины».
Ранее сообщалось, что трое детей из России были внесены в базу данных сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение госграницы» Украины. Также недавно в него внесли российского футболиста Артема Дзюбу, который является рекордсменом по количеству забитых голов среди футболистов РФ.
* По решению суда запрещен в России.