Пародировавшего Зеленского блогера Комикадзе внесли в базу «Миротворца»

Отметим, проект Комикадзe с пародиями на украинского президента стартовал летом 2022 года. Особенно популярны его ролики с участием главы Чечни Рамзана Кадырова. В одном из них персонаж Зеленского просит зачислить его в батальон «Ахмат», но получает отказ.