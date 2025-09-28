В Тольятти после ремонта открыли драматический театр «Колесо»

Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени Г. Б. Дроздова открыли после первого этапа капитального ремонта по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
В театре были выполнены фасадные работы с сохранением исторического облика здания. Также специалисты отремонтировали кровлю, заменили оконные конструкции на всех этажах и витражное остекление.
Недавно в учреждении культуры стартовал новый театральный сезон. Он продлится до февраля 2026 года, а далее начнется второй этап ремонта. В театре отремонтируют внутренние помещения, большой и камерный залы, инженерные и противопожарные системы. Также запланировано создание доступной среды для маломобильных граждан.
Отметим, ознакомиться с репертуаром и афишей театра можно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.