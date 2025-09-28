Допинг-проба трехкратного чемпиона России Парфенова оказалась положительной

Сейчас представители спортсмена и тренерский штаб ведут консультации с юристами и медицинскими экспертами. В команде добавили, что планируют предоставить все необходимые документы для разбирательства по данному эпизоду, а также не исключают возможность проведения независимой экспертизы. Ожидается, что официальное решение по делу Парфенова будет принято спортивными органами после изучения всех обстоятельств.