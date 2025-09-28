Ричмонд
Бастрыкин ждет доклад по делу об условиях жизни семей в поселке Башкирии

Единственная дорога к льготному поселку находится в ужасном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему, как идет расследование дела о нарушении прав семей из Стерлитамакского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, более 13 лет назад многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами выделили земельные участки для строительства жилья в микрорайоне Любажи.

Однако дорога в район находится в таком плохом состоянии, что передвижение сложно даже для пешеходов.

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин ждет о предварительных результатах расследования.

