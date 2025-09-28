К отгрузке комплекты оборудования для земснарядов в Цимлянске

В рамках рабочей поездки в Цимлянский район губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил судомеханический завод — единственного в России производителя земснарядов. Здесь уже готовы к отправке два комплекта оборудования, которые уже спущены на воду. Об этом рассказали в правительстве области в воскресенье, 28 сентября.
Гендиректор Александр Квинт рассказал главе региона о планах модернизации и росте производства. За последние десять лет оно удвоилось. Более того, завод выполняет полный цикл — от проектирования до ремонта техники, востребованной на национальных стройках.
— Завод демонстрирует высокий уровень и динамику роста, — отметил Юрий Слюсарь. — Его вклад важен для экономики области и страны.
Глава региона также побывал на Цимлянской гидроэлектростанции. Помимо выработки электроэнергии, это предприятие обеспечивает судоходство и орошение земель.