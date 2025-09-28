Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К отгрузке комплекты оборудования для земснарядов в Цимлянске

Губернатор Юрий Слюсарь оценил работу уникального предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В рамках рабочей поездки в Цимлянский район губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил судомеханический завод — единственного в России производителя земснарядов. Здесь уже готовы к отправке два комплекта оборудования, которые уже спущены на воду. Об этом рассказали в правительстве области в воскресенье, 28 сентября.

Гендиректор Александр Квинт рассказал главе региона о планах модернизации и росте производства. За последние десять лет оно удвоилось. Более того, завод выполняет полный цикл — от проектирования до ремонта техники, востребованной на национальных стройках.

— Завод демонстрирует высокий уровень и динамику роста, — отметил Юрий Слюсарь. — Его вклад важен для экономики области и страны.

Глава региона также побывал на Цимлянской гидроэлектростанции. Помимо выработки электроэнергии, это предприятие обеспечивает судоходство и орошение земель.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше