К отгрузке комплекты оборудования для земснарядов в Цимлянске

В рамках рабочей поездки в Цимлянский район губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил судомеханический завод — единственного в России производителя земснарядов. Здесь уже готовы к отправке два комплекта оборудования, которые уже спущены на воду. Об этом рассказали в правительстве области в воскресенье, 28 сентября.