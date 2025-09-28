Сборная Свердловской области победила на международных спортивных играх

Победу в общекомандном зачете III Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского одержала сборная Свердловской области, сообщили в учреждении «Спортивная школа». Соревнования прошли с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
В турнире приняли участие спортсмены из 75 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Египта, Индонезии, Сербии и других стран.
Свердловская команда заняла первое место в соревнованиях по настольному теннису, второе — по шахматам, пятое — в комплексе ГТО, седьмое — в баскетболе, восьмое — в футболе и десятое — в самбо.
Игры включали не только спортивную программу, но и международный форум «Вера и спорт», где обсуждались вопросы духовно-нравственного и физического воспитания. Организаторами выступили Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, Министерство спорта РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.