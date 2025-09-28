Дипломатические отговорки и провокации. Эксперт о политике США и ЕС в отношении России

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор альманаха «Слова и смыслы» Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция) в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА прокомментировала политику США и ЕС в отношении России.
В европейском сообществе, по мнению эксперта, считают, что часть назревших проблем и остроту ситуации может списать война. «Для них это уже необходимость, момент выживания. Кстати, в этом заинтересованы и США, по отношению к которым Россия достаточно лояльно себя ведет, поскольку не указывает на тот факт, кто же все-таки завязал и Майдан, и всю эту заваруху-войну. Сказать, что “это не моя администрация, а администрация Байдена”, — это такая дипломатическая отговорка. Мы же прекрасно понимаем, что все это рассчитано не знаю на какой уровень среднего обывателя, чтобы в это поверить. Поэтому этот вопрос прямо не поднимается, хотя во французских эфирах часто именно об этом говорят», — подчеркнула Елена Кондратьева-Сальгеро.
«Наиболее опасный момент». Кондратьева-Сальгеро о провокациях в сторону России «Сыграем в кости? Вопрос — в чьи». Аналитик об агонии в ЕС и «пляске на костях» Украины «Это очередной промах». Эксперт о реакции Макрона на «каток американского гостеприимства».
«Не надо думать, что все французские политики и аналитики не понимают, что сейчас Европа отдается практически на заклание. Да, не она начала (конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА), но она последователь. Перекладывать с больной головы на здоровую, конечно, смысла нет. Имеет смысл осторожно себя вести в плане провокаций. А то, что это провокации, понимают все», — резюмировала главред. -0-