Дипломатические отговорки и провокации. Эксперт о политике США и ЕС в отношении России

В европейском сообществе, по мнению эксперта, считают, что часть назревших проблем и остроту ситуации может списать война. «Для них это уже необходимость, момент выживания. Кстати, в этом заинтересованы и США, по отношению к которым Россия достаточно лояльно себя ведет, поскольку не указывает на тот факт, кто же все-таки завязал и Майдан, и всю эту заваруху-войну. Сказать, что “это не моя администрация, а администрация Байдена”, — это такая дипломатическая отговорка. Мы же прекрасно понимаем, что все это рассчитано не знаю на какой уровень среднего обывателя, чтобы в это поверить. Поэтому этот вопрос прямо не поднимается, хотя во французских эфирах часто именно об этом говорят», — подчеркнула Елена Кондратьева-Сальгеро.