В Китае чиновника приговорили к смертной казни из-за коррупции

Бывший глава Министерства сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорен к смертной казни за получение взяток. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Отмечается, что в период с 2007 по 2024 год бывший министра, находясь на различных должностях, получал взятки взамен на помощь в вопросах хозяйственной деятельности и заключения контрактов. Согласно источнику, общая сумма полученных Жэньцзянем взяток превышает 38 млн долларов.
Суд над бывшим министром прошел 25 июля, во время которого он полностью признал свою вину в коррупции и раскаялся. После этого Жэньцзяню был вынесен смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. По истечению срока она может быть заменена на пожизненное заключение, если экс-министр не совершит новых преступлений за установленное время.
