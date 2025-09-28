В Китае чиновника приговорили к смертной казни из-за коррупции

Суд над бывшим министром прошел 25 июля, во время которого он полностью признал свою вину в коррупции и раскаялся. После этого Жэньцзяню был вынесен смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. По истечению срока она может быть заменена на пожизненное заключение, если экс-министр не совершит новых преступлений за установленное время.