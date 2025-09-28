Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае чиновника приговорили к смертной казни из-за коррупции

Xinhua: экс-глава Минсельхоза КНР приговорен к смертной казни за взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Министерства сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзянь приговорен к смертной казни за получение взяток. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что в период с 2007 по 2024 год бывший министра, находясь на различных должностях, получал взятки взамен на помощь в вопросах хозяйственной деятельности и заключения контрактов. Согласно источнику, общая сумма полученных Жэньцзянем взяток превышает 38 млн долларов.

Суд над бывшим министром прошел 25 июля, во время которого он полностью признал свою вину в коррупции и раскаялся. После этого Жэньцзяню был вынесен смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения наказания. По истечению срока она может быть заменена на пожизненное заключение, если экс-министр не совершит новых преступлений за установленное время.

Ранее KP.RU сообщал, что смертная казнь может грозить американцу Тайлеру Робинсону, обвиняемому в умышленном убийстве активиста Чарли Кирка.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше