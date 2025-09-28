Тренер Бородавко: скандинавы категорически не хотят видеть спортсменов из России

«Скандинавы не хотят видеть российских спортсменов в категорической форме. Но есть и страны, которые хотели бы видеть наших спортсменов, чтобы повысить интерес к лыжному спорту. Есть ряд стран, которые понимают, что если вернуть российских спортсменов, то у них будет закрыт путь к пьедесталу почета. Поэтому каждый преследует свои интересы», — заявил тренер РИА Новости.