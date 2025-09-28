В заказнике Санкт-Петербурга появится новый экологический маршрут

«Создание экологического маршрута позволит жителям и гостям района в комфортном формате познакомиться с местной природой, обеспечив при этом ее защиту от чрезмерного влияния растущего мегаполиса. Очень рад, что в нашем районе жители смогут быть ближе к природе, не выезжая из города», — отметил глава районной администрации Богдан Заставный.