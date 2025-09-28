В заказнике Санкт-Петербурга появится новый экологический маршрут

Новый экологический маршрут появится в заказнике «Новоорловский» Санкт-Петербурга в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Приморского района города.
Кольцевая трасса протяженностью 2,7 км пройдет по самым живописным северным участкам заказника. Для комфортных прогулок тропа будет оборудована деревянными настилами. По всему маршруту установят интерактивные и сенсорные стенды с информацией о флоре и фауне заказника, также оборудуют зоны отдыха со скамейками. Экотропу планируют открыть уже этой осенью.
«Создание экологического маршрута позволит жителям и гостям района в комфортном формате познакомиться с местной природой, обеспечив при этом ее защиту от чрезмерного влияния растущего мегаполиса. Очень рад, что в нашем районе жители смогут быть ближе к природе, не выезжая из города», — отметил глава районной администрации Богдан Заставный.
Заказник «Новоорловский» является важным природным объектом. В нем зафиксировано 76 видов птиц, 14 видов млекопитающих, 2 вида амфибий и 1 вид пресмыкающихся.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.