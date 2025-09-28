Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Вьетнам могут до конца года подписать соглашение о строительстве АЭС

Председатель комитета Государственной думы РФ по энергетике Николай Шульгинов сообщил о планах подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции Россией на территории Вьетнама до конца 2025 года. Соответствующие заявления он сделал в воскресенье, 28 сентября, в рамках заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

Председатель комитета Государственной думы РФ по энергетике Николай Шульгинов сообщил о планах подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции Россией на территории Вьетнама до конца 2025 года. Соответствующие заявления он сделал в воскресенье, 28 сентября, в рамках заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

— Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано, — сказал Шульгинов.

Он отметил, что проект строительства атомной станции стал одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на заседании комиссии. Шульгинов и его коллеги акцентировали внимание на необходимости возродить проект строительства атомной станции и продолжать работу над ним.

Он также добавил, что Россия обладает значительным опытом как в строительстве, так и в регулировании вопросов безопасности атомных блоков.

— В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы, — приводит его слова РИА Новости.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовится к серийному производству плавучих атомных электростанций. Также Путин сообщил, что революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.