Минюст: практически каждый второй претендент становится риелтором

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически каждый второй претендент становится риелтором — таковы результаты новой системы сдачи экзамена, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
В министерстве напомнили, что с 16 июня 2025 года претенденты на получение свидетельства об аттестации риелтора сдают экзамен в Министерстве юстиции по новым правилам. Одна из новаций — обязательное освоение претендентами программы обучающих курсов.
Для надлежащей организации процесса Министерством юстиции утверждена программа подготовки к аттестационному экзамену для претендентов на получение свидетельства об аттестации риелтора и согласованы учебно-программные документации образовательной программы обучающих курсов двум организациям: Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета и РУП по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».
«Первые результаты сдачи экзамена свидетельствуют о том, что успешно его проходят практически 50% претендентов, что значительно выше результатов предыдущих лет», — отметили в Минюсте, добавив, что такие результаты связаны с прохождением обучения, в ходе которого подробно прорабатываются темы программы подготовки к экзамену.
В министерстве напомнили, что сам экзамен состоит из двух этапов. Первый — в форме компьютерного тестирования, где соискателям необходимо ответить на 20 вопросов. Второй этап — в виде устного опроса по билетам. К устному экзамену допускаются лица, ответившие правильно на 15 и более вопросов в ходе компьютерного тестирования. Устный экзамен оценивается по пятибалльной системе. Сдавшими экзамен считаются лица, получившие оценку не менее 4.-0-