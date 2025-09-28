Ричмонд
Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО

Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО, указывая на возможную повторную атаку ВСУ по инфраструктуре города. Предполагается, что обстрел ведётся из HIMARS, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По сообщениям местных жителей, в городе вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Также сообщается о нескольких громких взрывах. В районе одной из электроподстанций наблюдается дым серого цвета. Тем временем городские медицинские учреждения и предприятие водоснабжения переводятся на автономные источники энергии. В отдельных районах наблюдается частичное восстановление электроснабжения. Аварийные службы уже начали ликвидацию последствий произошедшего.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека. Мужчина с осколочным ранением брюшной полости и женщина с предварительным диагнозом баротравма были госпитализированы в городскую больницу № 2. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

