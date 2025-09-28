Жители Белгорода сообщают о новых взрывах и работе ПВО

По сообщениям местных жителей, в городе вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Также сообщается о нескольких громких взрывах. В районе одной из электроподстанций наблюдается дым серого цвета. Тем временем городские медицинские учреждения и предприятие водоснабжения переводятся на автономные источники энергии. В отдельных районах наблюдается частичное восстановление электроснабжения. Аварийные службы уже начали ликвидацию последствий произошедшего.