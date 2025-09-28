Ричмонд
Молдова накануне дождей и холода: Еще один теплый день и «осеннее лето» закончится — хоть бы отопление не спешили включать

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +17, максимальные порывы ветра — 24 км/час. В общем, терпимо. Вероятность дождя всего 17%. Синоптики подстраховались. Облачность — 92%.

Хорошо, чтобы облака, а не тучи.

Однако, ночью в столице около +8, и…. ливни. Тут уж никуда не спрячешься.

В этот день в столице в прошлом году было + 20 градусов.

На юге Молдовы 29 сентября днем + 18, ночью около +8, переменная облачность.

На севере страны днем +13, ночью +3. Дождь.

Жителям Молдовы надо обязательно пойти на выборы и проголосовать: Это и будет нашим массовым протестом против режима — наш «ответ Чемберлену».

Пять причин, почему надо 28 сентября обязательно пойти на выборы и проголосовать (далее…).

В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.

Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).

Никому из кандидатов не доверяют: Многие из жителей Молдовы пойдут на выборы лишь для того чтобы испортить бюллетень — почему этого делать нельзя.

Объясняют они это тем, что если будет повальное количество испорченных бюллетеней, то эти выборы признают недействительными (далее…).

