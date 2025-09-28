Молдова накануне дождей и холода: Еще один теплый день и «осеннее лето» закончится — хоть бы отопление не спешили включать

В Кишиневе днем +17, максимальные порывы ветра — 24 км/час. В общем, терпимо. Вероятность дождя всего 17%. Синоптики подстраховались. Облачность — 92%.
Хорошо, чтобы облака, а не тучи.
Однако, ночью в столице около +8, и…. ливни. Тут уж никуда не спрячешься.
В этот день в столице в прошлом году было + 20 градусов.
На юге Молдовы 29 сентября днем + 18, ночью около +8, переменная облачность.
На севере страны днем +13, ночью +3. Дождь.
